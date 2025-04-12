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中職／獅隊大巨蛋人氣回溫 13742人進場應援
統一獅隊今日在台北大巨蛋續戰味全龍隊，今日進場人數來到13742人，超越昨日未破萬的票房，人氣回升，在大巨蛋啟用以來則排名倒數第5。
獅隊昨天開始在大巨蛋舉辦為期三天的「台日雙獅交流主題日」，今天有西武隊名將渡邊久信、唱跳女神千田愛紗到場開球加持，進場人數比昨天增加。
昨日票房9210人，是大巨蛋自去年作為中職比賽場地以來首次進場人數未破萬，原本最低紀錄是去年樂天桃猿隊在此作為主場的12013人。
今天獅隊進場人氣回溫，提升到13742人，在大巨蛋史上排名倒數第5，在今年已經在大巨蛋比過的4場賽事中排第3，次於開幕戰4萬人、第二場17148人，兩場主隊都是中信兄弟隊。
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