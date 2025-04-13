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中職／文姿云站上投手丘開出不落地好球 預告全運會參賽

中央社／ 新北12日電
中華職棒富邦悍將隊12日在主場新莊棒球場出賽，邀請東京奧運空手道銅牌得主「小清新」文姿云（後右）擔任開球嘉賓。圖中央社提供
中華職棒富邦悍將隊12日在主場新莊棒球場出賽，邀請東京奧運空手道銅牌得主「小清新」文姿云（後右）擔任開球嘉賓。圖中央社提供

東京奧運空手道銅牌得主「小清新」文姿云中職富邦悍將開球，站上投手丘開出不落地好球，也預告全運會將以選手身分參賽，離開國家隊後仍維持訓練，「感覺像休閒、遊戲，也找回初心。」

文姿云在東京奧運替台灣拿下首面空手道銅牌，2023年宣布卸下國家隊戰袍、退出杭州亞運國手陣容。從國家隊退下後，文姿云行程還是滿檔，首度參與實境節目錄製「不在我的世界當勇者」，也會到偏鄉、企業分享經驗，教瑜伽和空手道。

文姿云今天受邀替中職富邦悍將開球，站在投手丘上開出不落地好球，她回憶前一次替中職開球是2017年在桃園棒球場，當時準備了一套空手道動作，從投手丘一直打到接近捕手的位置，用拋的完成開球，這次沒有安排其他橋段直接完成開球，她笑說：「有一陣子沒有投球了，先把球投好。」

中華職棒富邦悍將隊12日在新莊棒球場與台鋼雄鷹隊交手，賽前要請奧運空手道銅牌得主文姿云（後）開球，成功開出不落地好球。圖中央社提供
中華職棒富邦悍將隊12日在新莊棒球場與台鋼雄鷹隊交手，賽前要請奧運空手道銅牌得主文姿云（後）開球，成功開出不落地好球。圖中央社提供

文姿云透露，在場邊練投時一度把球丟到休息區，但指導她的教練給很多信心，加上大學修過壘球課，有喚起記憶，「我是運動員出身，運動細胞還是在的」，自評滿意開球表現，還不忘問說：「是好球吧？」

文姿云表示，從國家隊退下來，在過程中有很多的收穫，也希望可以往各個層面發展，接下來會在雙北世壯運擔任啟蒙教練趙志才的教練，也會在年底的全國運動會以選手身分參賽，平時還是有維持訓練，也有找回初心的感覺，以休閒、遊戲的心態訓練。

中職 富邦悍將 文姿云

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