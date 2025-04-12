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中職／朱育賢檢查後為手肘發炎 賽前送醫原因出爐
樂天桃猿隊朱育賢今天賽前還曾參與練習，但突然被降下二軍，手部不適的檢查結果為手肘發炎，讓球迷可以稍微鬆一口氣。
龍隊今天賽前練習時，突然安排朱育賢前往醫院檢查，總教練葉君璋透露，朱育賢之前手就有些狀況、時好時壞，但賽前練習時無法接球。
原本葉總推測可能是手腕韌帶有狀況，但也表示要等檢查後才知道實際原因，而球團稍後表示：「朱育賢初步檢查為手肘發炎的狀況，後續會再持續觀察。」
朱育賢是透過自由球員在今年成為龍隊的一大戰力，本季至今7場出賽打擊率3成20，敲回6分打點，8支安打包含1轟，也是個人生涯的第1000支安打。
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