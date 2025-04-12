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中職／當力亞士的好teammate 張育成三分砲棒打艾速特

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張育成敲出三分砲。圖／富邦悍將隊提供
張育成敲出三分砲。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊開季前9場比賽，在首局分數持續掛蛋，今天靠「國防部長」張育成一棒突破，敲出三分砲，棒打台鋼雄鷹隊洋投艾速特，當悍將先發投手力亞士的好teammate。

悍將本季唯一還沒有分數進帳的局數就是第一局，今天面對艾速特，悍將開路先鋒李宗賢先靠內野安打上壘，陳真纏鬥10球打向游擊方向，游擊手曾子祐發生失誤，接著就被張育成敲出三分砲。

張育成敲出本季第二轟，棒打艾速特，兩人之間曾在去年新莊棒球場有過衝突，當時艾速特仍以艾士特之名效力中信兄弟隊，兄弟、悍將發生板凳清空，張育成、艾士特在混亂之中抓對互嗆，張育成賽後受訪直言艾士特不是一個「好teammate」。

張育成敲出三分砲。圖／富邦悍將隊提供
張育成敲出三分砲。圖／富邦悍將隊提供

台鋼雄鷹 富邦悍將 張育成

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