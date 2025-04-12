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中職／渡邊久信虧郭俊麟國際賽很厲害 談林冠臣發展可能
西武獅隊名將渡邊久信受到統一獅隊邀請，今天在台北大巨蛋的「雙獅交流主題日」賽前擔任開球嘉賓，偷偷虧了一下郭俊麟「國際賽都很厲害」，也看好目前在西武隊陣中打拚的台灣球員林冠臣。
今天負責蹲捕的是曾效力西武隊的郭俊麟，渡邊久信說：「郭俊麟國際賽都很厲害。」後來也解釋是在開玩笑，「自己有看他在12強比賽的影片，重複看了好幾次，發現手肘高低有調整，握球方式也是，讓自己變得更好，有很大的進步。」
渡邊久信曾在西武隊、台灣大聯盟勇士隊擔任投手，退役後則轉任西武隊總教練、總經理等職務，直到去年球季結束後卸任，如今擔任球評職位。
渡邊久信對於郭俊麟給予好評，過去自己擔任總經理時也曾兼任球探，會到處看比賽，也因此觀察到郭俊麟是很好的投手，去年12強也展現很好的表現。
而談到矚目的台灣球員，渡邊久信先點出今年轉戰日職火腿隊的前獅隊投手古林睿煬，「看過他幾場比賽，是很安定的投手，體型也很棒，會有好的發展。現在許多年輕選手到日職打拚，經過這麼多年，感受到台灣棒球技術越來越進步，也很期待看到更多年輕選手有好表現。」
另外去年選秀會中被西武隊選中的台灣好手林冠臣，渡邊久信也有印象，「他是一名長打者，腳程也很快，西武目前打擊比較弱，希望他能夠補強這一塊，應該是有機會。」
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