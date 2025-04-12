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中職／渡邊久信開球讚大巨蛋漂亮 提出「好球場」獨特理論
一年多沒投球，西武獅隊名將渡邊久信受到統一獅隊邀請，今天在台北大巨蛋的「雙獅交流主題日」賽前擔任開球嘉賓，稱讚大巨蛋是座漂亮球場，而也提出自己的一項理論「有好球場的都市，棒球都會提升」。
渡邊久信曾是西武隊名投手，更有三年來台效力台灣大聯盟勇士隊的資歷，對於台灣有深厚情感，退役後擔任西武隊總教練、總經理等職務，到去年球季結束後卸任，如今已是球評角色。
今天一來到台北大巨蛋，渡邊久信就好奇的到處觀看，也用中文跟獅隊首席教練高志綱打招呼，只不過看似自在的他，談到開球心情還是說：「緊張啦，一年沒投球了，剛剛準備也沒熱身。」
對於台北大巨蛋的印象，渡邊久信說是一座漂亮的球場，也因為是新的球場，「自己有一個理論，在日本也適用，無論都市大小，只要有好的球場，棒球都會提升。」
而台北大巨蛋的高聳屋頂是一項特色，讓渡邊久信想起名古屋巨蛋同樣也有較高的屋頂，但交叉格紋的屋頂設計則像是西武巨蛋，草皮也跟西武巨蛋一樣。
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