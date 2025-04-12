中職／董子恩三壘打讓I人變E人 被問跑贏哪些隊友傲嬌：我不想

富邦悍將隊董子恩昨天跑出中職生涯第一支三壘打，表現出的情緒更勝開轟，甚至連回到本壘得分都激動大吼，他解釋，因為球隊安靜的人比較多，剛好有這個機會，希望可以幫忙炒熱氣氛，但他也笑說：「其實我也是算安靜的。」

悍將昨天以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，8局下出現3位「恩字輩」年輕好手串連，董子恩三壘打、孔念恩二壘打、池恩齊一壘打，合力打下2分擴大領先優勢。

董子恩站上三壘相當激動，回到本壘得分後也大吼釋放情緒，他說：「自己前7局滿悶的，都沒有一個好的擊球，剛好戴培峰打一支帶動攻勢，下一局自己是首位打者上去進占得點圈，又是離得分最近的位置，很亢奮吧！」他也提到，其他球隊幾乎都有「氣氛組」，但悍將隊內安靜的人居多，要靠大家一起去炒熱氣氛，「自己有這個機會就去做，大家都有回應我。」

跑出生涯首支三壘打，董子恩自認幸運，「剛好打到牆上，外野手第一時間沒辦法去撿球，運氣、運氣，如果可以爬起來就是二壘而已。」

有趣的是，由於他以腿慢出名，這支三壘打當然也讓隊友看得很嗨，但他澄清其實自己跑速沒到很誇張，「我算慢，但沒有到特別慢。」被要求數出隊上哪幾個比自己慢，他傲嬌說：「我不想講，人家比快的，為什麼我要比慢的，我不想講。」

董子恩在生涯第590打席出現第一支三壘打，開張速度只算中段班，還不算太離譜。生涯至少1支三壘打的選手中，最慢出現紀錄來自味全龍隊劉基鴻，2024年8月24日敲出首支三壘打時是他的第1634打席，其他破千打席才出現三壘打的打者還包括朱育賢（1311）、孫昭立（1268）、陳俊秀（1067）、許國隆（1025），現役選手則有張閔勛721打席、曾頌恩695打席尚未出現三壘打。