中職／王柏融成績對折與期望有落差？ 洪一中：我只能說加油

台鋼雄鷹隊長王柏融打擊成績探底，被問到是否與期望他帶給球隊的有落差，總教練洪一中回應：「這個點，我不評論，我只能說加油。」

雄鷹原本體質就還屬年輕、缺乏經驗，而陳文杰在熱身賽期間受傷導致全季報銷，對戰力已經損失慘重，近日魔鷹也成傷兵，預計缺席2到3周，讓打線戰力雪上加霜。至今天賽前，雄鷹團隊打擊率0.221、上壘率0.268、長打率0.288都居聯盟墊底，開季前9場攻下25分，場均僅2.78分。

雄鷹原本期望扮演老大哥的王柏融，開季前9場比賽，累積32打數敲出6安打全部都是一壘打，打擊率只有1成88，比起在中職的全盛時期、連兩季4割男，打擊成績完全大對折。

問題出在哪裡？洪一中說：「我只能說，就是狀況不好，原因是什麼，他們（打擊教練）要去研究。」

雄鷹昨天面對富邦悍將隊全場僅拿1分，先發投手後勁熱血飆112球完成6局投球，為本季全聯盟投手單場新高，儘管帶著勝投資格退場，但最終遭到砸鍋。

後勁全場面對多次得點圈危機都全身而退，洪一中也說：「他一向都很穩定，他是一個很聰明的投手，常常會搞到滿壘，但很少失分。他的型態就這樣，我也習慣了，他這樣投我也不緊張。」