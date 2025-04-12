快訊

川普大打關稅戰 卓榮泰曝台美昨晚交涉結果

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／王柏融成績對折與期望有落差？ 洪一中：我只能說加油

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
台鋼雄鷹隊王柏融。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊王柏融。記者劉學聖／攝影

台鋼雄鷹隊長王柏融打擊成績探底，被問到是否與期望他帶給球隊的有落差，總教練洪一中回應：「這個點，我不評論，我只能說加油。」

雄鷹原本體質就還屬年輕、缺乏經驗，而陳文杰在熱身賽期間受傷導致全季報銷，對戰力已經損失慘重，近日魔鷹也成傷兵，預計缺席2到3周，讓打線戰力雪上加霜。至今天賽前，雄鷹團隊打擊率0.221、上壘率0.268、長打率0.288都居聯盟墊底，開季前9場攻下25分，場均僅2.78分。

雄鷹原本期望扮演老大哥的王柏融，開季前9場比賽，累積32打數敲出6安打全部都是一壘打，打擊率只有1成88，比起在中職的全盛時期、連兩季4割男，打擊成績完全大對折。

問題出在哪裡？洪一中說：「我只能說，就是狀況不好，原因是什麼，他們（打擊教練）要去研究。」

雄鷹昨天面對富邦悍將隊全場僅拿1分，先發投手後勁熱血飆112球完成6局投球，為本季全聯盟投手單場新高，儘管帶著勝投資格退場，但最終遭到砸鍋。

後勁全場面對多次得點圈危機都全身而退，洪一中也說：「他一向都很穩定，他是一個很聰明的投手，常常會搞到滿壘，但很少失分。他的型態就這樣，我也習慣了，他這樣投我也不緊張。」

後勁 洪一中 王柏融

延伸閱讀

中職／雄鷹開季9場0盜史上第一隊 不名譽紀錄何時中斷？

中職／台鋼雄鷹郭阜林本季首度升一軍 瘦身10公斤順勢多練外野

中職／洪總讚人工草皮讓新莊變舒適 早就建議過澄清湖這樣做

中職／魔鷹下二軍洪總坦言誰都替代不了 王柏融今不守外野改DH

相關新聞

中職／王柏融成績對折與期望有落差？ 洪一中：我只能說加油

台鋼雄鷹隊長王柏融打擊成績探底，被問到是否與期望他帶給球隊的有落差，總教練洪一中回應：「這個點，我不評論，我只能說加油。...

中職／獅隊戰績滑落歸因失誤 林岳平談林培緯：輕忽了

統一獅隊昨天首局的守備失誤，點燃味全龍隊攻勢，一壘手林培緯今天未先發，總教練林岳平指出，「當下想法有點輕忽」。

中職／漫步失誤原因揭曉 林培緯反省：不該背對跑者

統一獅隊昨天以2：15輸給味全龍隊，首局林培緯的失誤成為氣勢轉變關鍵，林培緯自己也深切反省，「最嚴重的錯誤是背對跑者，好...

日職／古林睿煬二軍6局優質先發 強勢奪本季第3勝

日職北海道日本火腿鬥士台灣投手古林睿煬今天在二軍先發登板，主投6局僅失1分，首度演出優質先發，最快飆出155公里球速，最...

中職／孔念恩蛻變中 鋒總談去年餵他生涯新高打席原因

富邦悍將隊外野手孔念恩去年在一軍瘋狂揮空，本季升上一軍後表現亮眼，談到去年賽季餵給他的生涯新高打席，總教練陳金鋒表示，球...

中職／董子恩三壘打讓I人變E人 被問跑贏哪些隊友傲嬌：我不想

富邦悍將隊董子恩昨天跑出中職生涯第一支三壘打，表現出的情緒更勝開轟，甚至連回到本壘得分都激動大吼，他解釋，因為球隊安靜的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。