快訊

川普大打關稅戰 卓榮泰曝台美昨晚交涉結果

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／孔念恩蛻變中 鋒總談去年餵他生涯新高打席原因

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊外野手孔念恩本季有破繭而出的味道。 聯合報系資料照
富邦悍將隊外野手孔念恩本季有破繭而出的味道。 聯合報系資料照

富邦悍將隊外野手孔念恩去年在一軍瘋狂揮空，本季升上一軍後表現亮眼，談到去年賽季餵給他的生涯新高打席，總教練陳金鋒表示，球隊正在轉變之中，不給他們比賽無法進步，「總不可能期待他們一上來就表現好。」

孔念恩去年在一軍獲得55場、142打席出賽為生涯新高，但打擊率只有2成13、狂吞42次三振，其中15次為三球三振；他在秋訓調整打擊機制，放低球棒位置，目前看到不錯成效。

談到去年給予孔念恩不少出賽機會，陳金鋒說：「球隊正在轉變之中，不給他們比賽，他們無法進步，或許會失敗、或許會不好。但是就是我們必須要去面對他們的結果好壞，總不可能期待一上來就表現好，總是要經過一段時間磨練，知道怎麼在一軍比賽、應付投手、理解比賽程度。」

陳金鋒指出，孔念恩本身打擊能力OK，守備也不錯，今年是因先前有傷勢，所以才會較晚升上一軍。

此外，悍將開路先鋒李宗賢本季33打數僅出現6安打，打擊率1成82、上壘率2成06都不盡理想。陳金鋒指出，確實他在這段時間的擊球沒那麼好，但沒有什麼問題，動作上打擊教練看是OK。

悍將今天前六棒延續昨天棒次，董子恩回到三壘、李宗賢回到二壘，高國麟扛第七棒、指定打擊，王念好為第八棒、一壘手，孔念恩第九棒、右外野手。

孔念恩 李宗賢 陳金鋒

延伸閱讀

中職／右外野換周佳樂擋下追平分成神調度 鋒總：結果論

中職／曾峻岳燈光秀50秒引爆救援能量 鋒總肯定：做得很好！

中職／銳歐下周是否升一軍再評估輪值 林哲瑄因傷降二軍

中職／盼范國宸在二軍有思考 鋒總：要想辦法走出低潮

相關新聞

中職／王柏融成績對折與期望有落差？ 洪一中：我只能說加油

台鋼雄鷹隊長王柏融打擊成績探底，被問到是否與期望他帶給球隊的有落差，總教練洪一中回應：「這個點，我不評論，我只能說加油。...

中職／獅隊戰績滑落歸因失誤 林岳平談林培緯：輕忽了

統一獅隊昨天首局的守備失誤，點燃味全龍隊攻勢，一壘手林培緯今天未先發，總教練林岳平指出，「當下想法有點輕忽」。

中職／漫步失誤原因揭曉 林培緯反省：不該背對跑者

統一獅隊昨天以2：15輸給味全龍隊，首局林培緯的失誤成為氣勢轉變關鍵，林培緯自己也深切反省，「最嚴重的錯誤是背對跑者，好...

日職／古林睿煬二軍6局優質先發 強勢奪本季第3勝

日職北海道日本火腿鬥士台灣投手古林睿煬今天在二軍先發登板，主投6局僅失1分，首度演出優質先發，最快飆出155公里球速，最...

中職／孔念恩蛻變中 鋒總談去年餵他生涯新高打席原因

富邦悍將隊外野手孔念恩去年在一軍瘋狂揮空，本季升上一軍後表現亮眼，談到去年賽季餵給他的生涯新高打席，總教練陳金鋒表示，球...

中職／董子恩三壘打讓I人變E人 被問跑贏哪些隊友傲嬌：我不想

富邦悍將隊董子恩昨天跑出中職生涯第一支三壘打，表現出的情緒更勝開轟，甚至連回到本壘得分都激動大吼，他解釋，因為球隊安靜的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。