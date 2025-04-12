中職／孔念恩蛻變中 鋒總談去年餵他生涯新高打席原因

富邦悍將隊外野手孔念恩去年在一軍瘋狂揮空，本季升上一軍後表現亮眼，談到去年賽季餵給他的生涯新高打席，總教練陳金鋒表示，球隊正在轉變之中，不給他們比賽無法進步，「總不可能期待他們一上來就表現好。」

孔念恩去年在一軍獲得55場、142打席出賽為生涯新高，但打擊率只有2成13、狂吞42次三振，其中15次為三球三振；他在秋訓調整打擊機制，放低球棒位置，目前看到不錯成效。

談到去年給予孔念恩不少出賽機會，陳金鋒說：「球隊正在轉變之中，不給他們比賽，他們無法進步，或許會失敗、或許會不好。但是就是我們必須要去面對他們的結果好壞，總不可能期待一上來就表現好，總是要經過一段時間磨練，知道怎麼在一軍比賽、應付投手、理解比賽程度。」

陳金鋒指出，孔念恩本身打擊能力OK，守備也不錯，今年是因先前有傷勢，所以才會較晚升上一軍。

此外，悍將開路先鋒李宗賢本季33打數僅出現6安打，打擊率1成82、上壘率2成06都不盡理想。陳金鋒指出，確實他在這段時間的擊球沒那麼好，但沒有什麼問題，動作上打擊教練看是OK。

悍將今天前六棒延續昨天棒次，董子恩回到三壘、李宗賢回到二壘，高國麟扛第七棒、指定打擊，王念好為第八棒、一壘手，孔念恩第九棒、右外野手。