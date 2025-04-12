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中職／賽前臨時手傷難出賽 朱育賢直接下二軍
味全龍隊今天臨時將朱育賢下放二軍，原因是賽前練習時手部不適，也立刻安排他前往醫院進行檢查，對統一獅隊之戰的一壘手將交給陳思仲。
龍隊昨天在大巨蛋以15：2擊敗獅隊，今天賽前卻傳出壞消息，砲手朱育賢手部出狀況，總教練葉君璋透露，朱育賢之前手就有些狀況、時好時壞，但賽前練習時無法接球，因此前往醫院檢查，推測是手腕韌帶有狀況，但要等檢查後才知道實際原因。
朱育賢是透過自由球員在今年成為龍隊的一大戰力，本季至今7場出賽打擊率3成20，敲回6分打點，8支安打包含1轟，也是個人生涯的第1000支安打。
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