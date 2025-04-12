中職／曹祐齊本季初登板有5局期許 葉總排鑀龍中繼有深意

味全龍隊「小帥」曹祐齊本季初登板日確定，明天台北大巨蛋對上統一獅隊，總教練葉君璋有「5局」期許，曹祐齊則希望自己能夠把想法單純化，面對第一場比賽。

龍隊日前將王維中下放二軍，就是安排曹祐齊要扛起先發，雖然後續降下龍聖、升上鑀龍，不過葉君璋解釋，最初計劃就是讓曹祐齊先發，只是後續一度思考是否讓洋投全先發，最後決定回到原計劃，讓鑀龍在中繼待命，另個考量點是徐若熙預計下周歸隊。

曹祐齊也說，雖然上周接到教練指令，要準備好有可能在13日登板，不過最近這2天才確定，「我就是一直準備好比賽，距離前一場對外賽也滿久了，官辦熱身賽之後，就是投隊內的比賽。」

葉君璋期待曹祐齊能夠投出不錯的5局，「不過不管好不好，就是讓他透過高強度比賽去調整，春訓看起來不是特別好，跟去年有落差，不過去年也是一開始不好慢慢變好。」

曹祐齊則說，去年自己一開始有些想太多，加上疲勞，想法開始鑽牛角尖，造成負面的循環，「後來就是把想法變簡單，今年練習跟去年比不會差很多，但比賽時會有點跑掉，還是把想法抽離。」

龍隊目前先發輪值爆滿，洋投有艾璞樂、鋼龍、龍聖，以及不佔洋投名額的伍鐸，還有王維中、徐若熙等本土一級投手，競爭相當激烈，曹祐齊表示：「從團隊來看非常好，我們有這麼多人可以跳出來，我就是做好準備，無論是擔任什麼角色。」

葉君璋也指出，球隊希望能夠讓曹祐齊、林子昱、張景淯等人也有先發機會，所以才將鑀龍放在中繼，「這樣他們才有辦法比賽。」