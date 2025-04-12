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中職／右外野換周佳樂擋下追平分成神調度 鋒總：結果論

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
周佳樂。圖／富邦悍將隊提供
周佳樂。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天以4：1逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，8局上的危機，靠才剛上場的右外野手周佳樂精彩傳球擋下追平分，總教練陳金鋒解釋當時換人考量，周佳樂的傳球較好，加上對方輪到左打較多，因此做此調度，「其實我也不知道會發生什麼事情，比賽怎麼打，把選手放在適合的位置上，後面都是結果論。」

悍將0：1落後局面，7局下靠戴培峰的兩分打點三壘打逆轉戰局，而周佳樂7局下先代跑陳真，8局上負責右外野，先發右外野手孔念恩則調往左外野，隨即在8局上出現關鍵守備，當時富藍戈保送藍寅倫開啟另一波危機，王博玄補上右外野方向安打，周佳樂上演長傳助殺擋下雄鷹的追平分。

談到富藍戈略顯不安的投球內容，陳金鋒表示，「棒球是團隊，投手有問題，野手幫他守住，不是說他投怎樣，每個人不可能每天都表現很好，表現不好時，團隊共同鼓勵怎麼守下來。」

進一步被問到最終成為神調度的守備換人，陳金鋒解釋，「周佳樂本來投球能力就比較好，念恩比較沒那麼好，加上對方左打算滿多，所以這樣換。」他也坦言，會發生什麼事不知道，但就是把選手放在合適的位置上。

台鋼雄鷹 富藍戈 陳金鋒

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