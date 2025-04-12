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日職／古林睿煬二軍6局優質先發 強勢奪本季第3勝

中央社／ 台北12日電
古林睿煬今天在二軍先發登板，主投6局僅失1分，首度演出優質先發，奪下第3勝。資料照
古林睿煬今天在二軍先發登板，主投6局僅失1分，首度演出優質先發，奪下第3勝。資料照

日職北海道日本火腿鬥士台灣投手古林睿煬今天在二軍先發登板，主投6局僅失1分，首度演出優質先發，最快飆出155公里球速，最終火腿以3比1擊退樂天，古林睿煬奪下第3勝。

火腿隊二軍今天與樂天金鷲隊二軍交手的賽事，古林睿煬擔任先發投手，1局下投出四壞球保送後，被吉納翼敲出二壘安打，失掉1分；不過之後幾局回穩，2局下到4局下連續解決9名打者；5局下1出局後投出保送，但讓下一棒擊出雙殺打化解。

6局下古林睿煬被敲出2支安打，不過成功守住危機，沒有失分。總計古林睿煬用89球投6局，被敲出3支安打，投2次保送、3次三振，失掉1分，最快球速達155公里，奪下本季第3勝，本季目前在日職二軍出賽3場，防禦率1.72。

火腿隊此戰在1局上就有分數進帳，今川優馬敲二壘安打後，靠著失誤到三壘，淺間大基再擊出高飛犧牲打，攻下1分，接著有薗直輝、細川凌平、清水優心連3棒敲出安打，再得1分；火腿隊4局上再添1分，終場火腿隊就以3比1獲勝。

古林睿煬 日本火腿鬥士

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