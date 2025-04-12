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中職／漫步失誤原因揭曉 林培緯反省：不該背對跑者

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
昨天龍獅戰林培緯的失誤成為氣勢轉變關鍵。截圖自影片
昨天龍獅戰林培緯的失誤成為氣勢轉變關鍵。截圖自影片

統一獅隊昨天以2：15輸給味全龍隊，首局林培緯的失誤成為氣勢轉變關鍵，林培緯自己也深切反省，「最嚴重的錯誤是背對跑者，好好檢討。」

獅隊昨天在1局上，擔任一壘手的林培緯接到滾地球後漏了一下，但仍有三個方式可抓到出局數，觸殺、傳給補位的二壘手、自己跑到一壘刺殺，他選擇第三個選項，卻因未全力衝刺，反被跑者超車上壘，後續龍隊把握機會在該局拿下3分。

林培緯表示，當下第一拍漏球，一心只想著「要去踩壘包」，加上又戴著PitchCom的耳機，沒有注意到投手喊著「觸殺」，事件發生後，腦袋一片空白。

退場後，教練提醒他要準備好接下來的比賽，投手胡智爲也告訴林培緯，「他說這是我的經驗，不要再想說這一顆球怎麼了，比賽後再檢討、賽前準備好。」

比賽結束後，林培緯也重看影片找錯誤，「要去踩壘也不該背對跑者，當下其實觸殺就可以，但最嚴重錯誤就是背對跑者，這樣不知道他跑的速度、離壘包還有多遠。」

味全龍 統一獅 胡智爲

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