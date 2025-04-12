中職／獅隊戰績滑落歸因失誤 林岳平談林培緯：輕忽了

統一獅隊昨天首局的守備失誤，點燃味全龍隊攻勢，一壘手林培緯今天未先發，總教練林岳平指出，「當下想法有點輕忽」。

獅隊昨晚以2：15輸給龍隊，第1局一壘手林培緯接到滾地球後，原本能穩抓出局數，卻因漫步踩一壘導致跑者陳子豪先上壘，接著氣勢倒向龍隊，吉力吉撈・鞏冠和郭嚴文連續2支安打，攻下3分大局，更成為後續龍隊單場15分的引線。

林岳平今天賽前受訪指出，林培緯近期有2、3次的守備狀況，都不是技術上的失誤，而是當下的想法輕忽，「或許二軍可以這樣，也或許他沒想到，漏掉之後背對跑者，不知道跑者全力衝刺，以為還在身後，「其實是做得到的，但就是選手當下想法」。

獅隊今天原本預計由林子豪接替一壘守備，不過因林子豪膝蓋有些不適，臨時抽換先發，改由潘傑楷移防一壘、陳重廷接手三壘。

獅隊今年開季打出4連勝，但逐漸花光領先優勢，目前回到5勝5敗的5成勝率，林岳平也指出，最近幾場輸球的原因都跟守備有關，「失誤會帶給投手壓力，而目前投手也沒頂尖到可以吸收失誤，無法呈現出好的成果，不只是帳面上，也有可以處理好的沒處理，留機會給對手。」

兩屆金手套林靖凱今年傷癒回歸習慣的二壘防區，不過林岳平指出，目前守備的狀況還不到最好，像是昨天林培緯失誤後，林靖凱也有機會抓到雙殺但沒成功，「也有跟他了解，他對比賽的感覺還沒適應，持續安排出賽，用一軍的比賽回到原來的自己。」