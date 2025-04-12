經典賽／評2026年分組史上最難 韓媒：其實中華隊已領先南韓

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組日前出爐，中華隊與日本、南韓、澳洲及捷克同屬C組，韓媒《每日經濟新聞》指出，將再次對上日本、中華和澳洲等隊，如果無法復仇，南韓棒球的國際地位恐難以維持。

韓媒直呼，沒有任何一隊能輕鬆應付，這次分組可說是歷屆最難，就世界排名來看，南韓只是實力第3的球隊。韓媒認為日本隊陣容堪稱史上最強，以大谷翔平為首，還有山本由伸、今永昇太和佐佐木朗希等大聯盟選手，組成世界最頂尖戰力。

反觀南韓近年與日本對戰中屢戰屢敗，重要國際賽都止步於預賽，現實是兩國棒球實力差距已大幅拉開，想要擊敗日本變非常困難。如今兩國對抗關係逐漸模糊，若情況持續下去，南韓只能眼睜睜看日本主導這場棒球盛會。

韓媒接著提到中華隊實力逼近，去年12強賽中華隊擊敗日本奪冠，震驚世界。不只經典賽和12強，就連各年齡層國際賽，中華隊面對南韓越打越好。台灣積極將年輕球員送往美國發展，旅美球員都有亮眼表現，儘管中職水準仍被認為略輸韓職，但整體發展日益穩定，能穩定為國家隊補充戰力。

從世界排名和近年國際賽成績來看，其實中華隊已領先南韓。2026年分組與2023年幾乎相同，唯一的不同是中國隊變成中華隊，形成亞洲三大棒球強國齊聚一組的狀況。

報導最後也提到必須警惕澳洲，上屆澳洲在分組賽爆冷擊敗南韓。如今各國實力已遠超以往，沒有任何對手能輕敵，南韓隊無法再靠過去的輝煌自傲，要從分組出線開始，重新證明自己。