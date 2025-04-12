MiLB／林維恩先發5局8K失1分好投 惜與勝投擦身而過

美國職業棒球奧克蘭運動家隊體系投手林維恩今天在小聯盟1A先發，投5局飆出8次三振，失掉1分責失分，一度勝投候選，但牛棚投手失守，生涯首勝擦身而過，球隊終場以4比5吞敗。

運動家1A交手洛杉磯道奇隊1A，派19歲左投林維恩先發，1局上雖被敲出安打，再由於對方盜壘、暴投讓跑者上三壘，但關鍵時刻三振抓到第3個出局數、凍結對手攻勢。

林維恩2局上被首名打者敲出二壘打、接著再被敲出安打失分，但沒擴大失分危機，3局上讓打者3上3下，4局雖被敲出安打，但守備幫忙抓到盜壘跑者，順利結束這局。

林維恩5局上1人出局後再被安打、暴投被攻占得點圈，但關鍵時刻回穩，先投出三振，再讓打者敲出左外野方向飛球出局、沒掉分，5局投完結束先發任務退場。

運動家1A前3局沒得分，4局下靠2次四壞保送、適時二壘打先扳平比數，5局下再靠保送、2支安打攻勢串連攻下2分、超前比數；道奇1A6局上追回1分，運動家1A7局下靠接連安打、對方失誤再添1分。

運動家1A8局打完4比2領先，9局上牛棚投手沒能守成，道奇1A單局2次保送、2支安打，包括1發全壘打，攻下3分翻轉戰局，運動家1A9局下追分不及吞敗。

林維恩總計用79球投5局，被敲出6支安打，投出8次三振，失掉1分責失分，先發好投但與勝投擦身，賽後防禦率1.13。