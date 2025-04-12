中職／韓籍啦啦隊全恩菲來台發展失敗？經紀公司證實已解約

韓籍啦啦隊女神全恩菲日前曾來台灣活動，許多球迷期盼她加入中華職棒，不過開季至今仍未有球團與她簽約。如今全恩菲的台灣經紀公司一選娛樂證實，她已主動要求解約，目前已返回韓國。

根據《NOWNEWS》報導，一選娛樂指出，「全恩菲因個人因素，主動要求提出解除與台灣經紀公司一選的合約。雙方在友好狀態下協議終止合作關係，尊重全恩菲的決定，並誠摯祝福她未來發展順利。」

全恩菲是韓國女團ANS成員，該團在2020年8月解散。全恩菲去年在韓職起亞虎擔任啦啦隊，因此受到台灣網友們關注，紛紛敲碗她來台發展。全恩菲的Threads帳號，也都使用中文與網友互動。

4日全恩菲發文提到，「雖我也想快點見到大家，但是沒能告訴大家想要的消息，很抱歉！雖然不是馬上，但是好像會有見面的機會。感謝大家的等待、喜愛和擔心，被臺灣人的溫暖感動了。」

昨天全恩菲又發影片並表示，「大家都很喜歡我的淡妝啊，我很尷尬。」沒想到今天就傳出她返回韓國的消息。