聽新聞
0:00 / 0:00
日職／戶鄉翔征狂丟10分被下放二軍 阿部慎之助談不換投原因
讀賣巨人隊強投戶鄉翔征昨天面對廣島鯉魚隊，只投3.1局狂失10分（9分自責），巨人終場以3：12輸球，戶鄉今天也確定被下放二軍。
戶鄉本場投用106球投3.1局，被敲10安，失10分有9分自責，只投出2K，丟3次保送，最快球速只有149公里。戶鄉本季3場先發、防禦率11.12，首勝尚未開張。
戶鄉第4局狂掉7分，對於換投時機，巨人監督阿部慎之助受訪時表示，「畢竟是開幕戰投手，我希望他能扛起責任，所以讓他繼續投下去。」
阿部也證實會把戶鄉下放二軍調整，「這種挫折應該是他第一次遇到，我是以他能成為投手陣的領袖為前提，選他當開幕戰投手。對他來說，這會是很重要的經驗。」
巨人投手教練杉內俊哉則表示，「戶鄉本身並不差，可能是心裡有糾結，邊煩惱邊投球，希望他這段時間能整理好思緒，然後能在10天後回到一軍。」
戶鄉自認身體狀況健康，對於開季的低潮，他說，「可能是比賽感覺，或一些投球習慣問題，我也不知道哪裡出問題，卻給球隊造成這麼大麻煩。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言