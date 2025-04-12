日職／戶鄉翔征狂丟10分被下放二軍 阿部慎之助談不換投原因

讀賣巨人隊強投戶鄉翔征昨天面對廣島鯉魚隊，只投3.1局狂失10分（9分自責），巨人終場以3：12輸球，戶鄉今天也確定被下放二軍。

戶鄉本場投用106球投3.1局，被敲10安，失10分有9分自責，只投出2K，丟3次保送，最快球速只有149公里。戶鄉本季3場先發、防禦率11.12，首勝尚未開張。

戶鄉第4局狂掉7分，對於換投時機，巨人監督阿部慎之助受訪時表示，「畢竟是開幕戰投手，我希望他能扛起責任，所以讓他繼續投下去。」

阿部也證實會把戶鄉下放二軍調整，「這種挫折應該是他第一次遇到，我是以他能成為投手陣的領袖為前提，選他當開幕戰投手。對他來說，這會是很重要的經驗。」

巨人投手教練杉內俊哉則表示，「戶鄉本身並不差，可能是心裡有糾結，邊煩惱邊投球，希望他這段時間能整理好思緒，然後能在10天後回到一軍。」

戶鄉自認身體狀況健康，對於開季的低潮，他說，「可能是比賽感覺，或一些投球習慣問題，我也不知道哪裡出問題，卻給球隊造成這麼大麻煩。」