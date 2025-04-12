中職／李珠珢全家廣告大玩「喝水」諧音梗 網友正反意見兩極

「啦啦隊AI」李珠珢今年加入富邦悍將隊，簽下台灣全經紀約，近日也接下全家便利商店廣告代言，30秒廣告中玩起諧音梗，引發網友們正反兩極意見。

李珠珢拍攝的全家便利商店廣告近日釋出，畫面中李珠珢對著鏡頭說，「我是李珠珢」。接著她優雅地喝著水，旁白重複唸8次「李珠珢」，越念越快，最後變成台語發音的「喝水」，李珠珢也對鏡頭喊台語的「我愛喝水！」

30秒廣告曝光後引發網友們熱議，有人批評，「這斜音梗也太牽強了吧」、「全家可以再混一點 」、「廣告拍的爛，網路討論度才會高」，也有人提到她加入韓職LG雙子隊的消息。

不過也有部分網友稱讚，「珠珠實在太可愛了，喝個水都這麼甜」、「小恩恩把水變全糖了」、「李珠珢真的有仙氣」。