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中職／雄鷹開季9場0盜史上第一隊 不名譽紀錄何時中斷？
台鋼雄鷹隊昨天以1：4遭到富邦悍將隊逆轉，盜壘再次全場掛蛋，開季打了前9場比賽，團隊盜壘數依然掛0，締造聯盟新猷。
開季最慢盜壘開張紀錄由1993年時報鷹、2011年興農牛、2016年統一獅隊、2024年富邦悍將隊共同保持，開季前8場0盗，都在第9場首度盜壘成功。去年悍將進逼紀錄，是在第9場靠林哲瑄盜壘成功，避免改寫不名譽紀錄。
雄鷹本季各項打擊成績低檔，打擊率0.221、上壘率0.268、長打率0.288都居聯盟墊底，壘間作戰的空間已經有限，而目前共4度發動盜壘都失敗，包括曾子祐（2次）、王柏融、胡冠俞都盜壘失敗。
雄鷹今天在新莊棒球場續戰富邦悍將隊，將在本季第10場比賽尋求首盜，否則不名譽紀錄將持續推向新境界。
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