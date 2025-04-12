奧運／棒球確定6隊美國先佔1 中華隊瞄準5席資格

國際奧林匹克執行委員會（IOC）日前通過2028年洛杉磯奧運的比賽項目，棒球、壘球都各將有6支隊伍參賽，地主美國隊將自動取得一個參賽名額，剩餘五個名額產生方式有待日後公布。

「這是一個重要里程碑，」世界棒壘球聯總會（WBSC）主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示：「棒球和壘球是全球性的運動，以性別平等和以運動員為中心的理念聞名，這些正是奧林匹克運動的核心價值。我們迫不及待想迎接資格賽的開始。」

隨著洛杉磯奧運的比賽隊伍數量正式確定，WBSC將著手制定棒球與壘球的資格賽制度，作為主辦國，美國已自動取得這兩個項目的參賽資格，其餘每項運動還將有五個名額，透過日後公布的資格賽途徑產生。

洛杉磯奧運中，棒球與壘球的總參賽運動員人數將為234人，其中棒球為144人（每隊24人）、壘球為90人（每隊15人），這與2020東京奧運的隊伍與人數配置相同。

2020年東京奧運棒球項目的參賽球隊產生方式，分別是地主國日本，以及美國（美洲區資格賽冠軍）、以色列（歐非區資格賽冠軍）、南韓（世界12強賽亞太區最佳名次）、墨西哥（世界12強賽美洲區最佳名次）、多明尼加（6搶1最終資格賽冠軍）。

2028年洛杉磯奧運可能延續東奧模式，代表2027年世界12強將是重要賽事，中華隊過去5度參加過奧運棒球項目（包含示範賽），1984年洛杉磯奧運拿下示範賽銅牌、1988年漢城奧運第8名、1992年巴塞隆納奧運銀牌、2004年雅典奧運第5名、2008年北京奧運第5名。