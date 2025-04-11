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中職／吉力吉撈．鞏冠開轟奪MVP 改善阻殺葉君璋有期待

中央社／ 台北11日電
吉力吉撈．鞏冠。聯合報系照片／記者余承翰／攝影
吉力吉撈．鞏冠。聯合報系照片／記者余承翰／攝影

中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠開季負擔捕手場次多不影響打擊手感，今天敲出本季首轟，2安3打點助龍搶勝，獲選單場MVP。總教練葉君璋點出阻殺改善，「相信他會不錯的捕手。」

吉力吉撈．鞏冠過去單季最多蹲捕場次為2022年45場，但這兩年蹲捕場次減少，去年整季28場蹲捕出賽，今年開季負擔較多蹲捕場次，他表示，體力上的影響還好，知道該怎麼拿捏蹲捕和打擊間的調配。

吉力吉撈．鞏冠今天與統一7-ELEVEn獅隊的比賽先發蹲捕，單場4打數敲出2支安打，6局敲出2分砲，為個人本季首轟，總計貢獻3分打點，龍隊以15比2搶勝，吉力吉撈．鞏冠為單場最有價值球員（MVP）。

吉力吉撈．鞏冠說，很開心可以替球隊有貢獻，沒有想很多，把揮棒做好就好，全心全意幫助球隊，相信隊友、教練團。

吉力吉撈．鞏冠今年身負隊長重責，他表示，賽後也會適時給隊友鼓勵，「感覺很棒，不會覺得所有事情都是朝著自己來，分享給大家一起努力」。

龍隊打線加入2名強打陳子豪、朱育賢，今天打擊上攻勢連貫單場攻下15分，吉力吉撈．鞏冠坦言：「如果我是對方捕手，應該會覺得這個打線有點麻煩。」他也表示，龍隊大家彼此相信，扮演好該做的角色，想辦法拿下分數。

龍隊總教練葉君璋提到，吉力吉撈．鞏冠在捕手位置引導投手做得很好，可以掌握投手的優缺點，過去在阻殺上比較沒有信心，今年改善很多，「我覺得他會是一個不錯的捕手」。

至於會不會期待吉力吉撈．鞏冠挑戰獎項，葉君璋表示，對球隊每名球員都有期待，但獎項是自然而然發生的，全力表現最後獲得肯定，自然就會拿下獎項。

吉力吉撈 葉君璋

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