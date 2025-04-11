中職／開會為「5連敗常客」求突破 戴培峰成止敗英雄：需要更多場勝利

富邦悍將隊悶了6局，在第7局靠戴培峰的兩分打點三壘打一棒翻轉局面，終場以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，終止5連敗。戴培峰透露，昨天練習日上隊長張育成召開的會議，談到這幾年常碰到5連敗的狀況，需要大家一起去突破，今天贏了，他說：「這是一場而已，我們需要更多像這樣的勝利去改變我們球隊。」

悍將此役前6局面對雄鷹先發投手後勁，其實攻勢頗多，卻差臨門一腳，直到雄鷹啟動牛棚，7局黃紹睿登板，先對陳真投出保送、再因暴投進壘，選擇故意保送張育成，換上黃群面對戴培峰，卻被他掃向右外野形成一支三壘打，悍將逆轉戰局。

悍將打線在第8局靠「恩」字輩打者發動猛烈攻勢，董子恩三壘打、孔念恩二壘打先進帳保險分，池恩齊的安打再帶有1分打點，擴大為4：1領先。除了單場MVP戴培峰外，孔念恩3安打、池恩齊也有雙安，陳真單場4度上壘，都是此役表現出色的打者。

談到關鍵三壘打的打席，當時張育成先被故意保送，戴培峰坦言：「如果我是總教練，也會保送育成，因為真的滿恐怖的。」他提到，因為自己第3局在得點圈的嗆司錯過機會，「自己滿自責，那個打席上去滿強烈想把分數送回來，球隊最近很悶，需要這個分數、這場勝利，第一球就打了，就是想著一定要把分數送回來，很開心自己有做到。」

戴培峰在4月2日也奪單場MVP一戰就是缺三壘打無緣完成打擊，他笑說，看對方守備處理，就覺得有機會拚三壘，「上次沒跑到，這次跑看看，有點累，希望下次可以輕鬆一點。」

悍將還有一記關鍵守備，8局上富藍戈保送藍寅倫開啟另一波危機，王博玄補上右外野方向安打，周佳樂上演長傳助殺擋下雄鷹的追平分。戴培峰也誇讚，「阿樂傳得很精彩，一個好的比賽就是這樣，大家一起cover起來，就是我們現在球隊需要的東西。阿樂傳得沒話說，幫忙球隊守住重要的分數。」

悍將回到主場為連敗之旅畫下句點，戴培峰透露，昨天選手在練球日上召集會議，大家分享彼此想法，今天更有動力去突破，「昨天也有提到，我們每年都會遇到像這種五連敗、需要去突破，這是一場而已，我們需要更多像這樣的勝利去改變我們球隊，所以我們需要繼續努力。」

悍將總教練陳金鋒指出，球隊在前幾局攻勢受挫，球隊開季比較低潮，造成選手上去想要建功、打起來綁手綁腳，希望今天打開之後，壘上的攻擊會比較順暢。