中職／吉力吉撈轟2分砲 龍15比2大勝獅
統一獅今天起在大巨蛋主場與味全龍進行三連戰，獅隊先發投手艾璞樂主投六局，僅被敲出六支安打，奪五次三振，失一分，拿下勝投。共擊出十五支安打的龍隊，終場以15比2大勝獅隊。
龍隊第四棒吉力吉撈，本季首轟出爐，四打數擊出兩分全壘打在內的兩支安打，貢獻三分打點，得兩分，獲選單場最有價值球員。第三棒朱育賢六打數敲出兩安，帶有兩打點。獲勝的味全龍，不僅終止二連敗，也摘下本季第六勝。
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