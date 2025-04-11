中職／龍隊單場猛爆15分 葉總點出對方「漫步失誤」給機會

味全龍隊今天以15：2擊敗統一獅隊，能夠從布雷克手中拿下6分，龍隊總教練葉君璋認為，第1局對方的守備瑕疵，帶給了自家球隊攻擊的機會。

獅隊首局因守備誤事，一壘手林培緯接到滾地球後，原本能穩抓出局數，卻因漫步踩一壘導致跑者先上壘，接著氣勢倒向龍隊，吉力吉撈・鞏冠和郭嚴文連續2支安打，攻下3分大局，成為後續龍隊單場15分的引線。

葉君璋指出，今天球隊打擊算是連貫，也有把握住機會，「有時比賽就是一個點，第1局的守備瑕疵帶給投手影響，給我們製造機會，後面打起來就比較順一點，布雷克的投球角度、指叉球其實都不好打。」

陳子豪在6局上敲出2分打點的適時安打，也是轉戰龍隊後的首打點，葉君璋也指出，陳子豪有漸漸進入狀況，「他的轉變也會影響其他人，希望把這個隊形打出來。」

吉力吉撈．鞏冠則是敲出本季首轟，貢獻3分打點，跟去年相比蹲捕的頻率也更高，葉君璋表示，吉力吉撈在引導投手上做得很好，對於投手的掌握、球路優缺點都很清楚，過去在阻殺方面比較沒信心，但今年這點改善很多，「會是滿不錯的捕手。」