中職／龍隊打線兇猛 吉力吉撈：我是對方捕手會困擾

味全龍隊今天以15：2大勝統一獅隊，寫下龍隊重返中職後的單場最高得分紀錄，貢獻3分打點的吉力吉撈．鞏冠說：「如果我是對方捕手，我會覺得很麻煩。」

龍隊自2021年重返中職一軍後，原本最高得分是去年8月25日寫下的單場14分，對手是台鋼雄鷹隊，今天改寫新高，回推到元祖龍隊的隊史則並列第八高。

吉力吉撈今天在1局上敲回團隊第一分，6局上的2分打點全壘打則將比數拉開到11：1，也是個人本季首轟，雖然比較晚開轟，但他說自己不會想那麼多，「就是把揮棒機制做好。」

相較去年指定打擊為主，今年開季至今吉力吉撈擔任捕手的機會較多，他表示，自己會去衡量蹲捕跟打擊的平衡，「想辦法去幫助球隊。」

今天龍隊能夠猛攻15分，吉力吉撈認為自己若是對方捕手會有些苦惱，目前打線串連得不錯，「大家相信彼此，都能為球隊得分，滿不錯的。」

其中包含轉隊過來的陳子豪，雖然剛開季打得不順，但今天也有1安、2打點演出，吉力吉撈表示：「他知道球季剛開始，球隊的資源很多，他可以放心去比賽，今天也有2打點，為他開心。」