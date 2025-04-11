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中職／富邦悍將曾峻岳燈光秀50秒引爆救援能量 鋒總肯定：今天做得很好！

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
曾峻岳的出場燈光秀持續調整秒數。圖／富邦悍將隊提供
曾峻岳的出場燈光秀持續調整秒數。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊本季全新啟用的燈光秀，持續修正秒數，今天在曾峻岳站上投手丘後就亮燈，全長為50秒，總教練陳金鋒賽後也對燈光秀、曾峻岳的表現都給出肯定。

新莊棒球場建置全新LED燈光控制系統，瞬明瞬滅的燈光秀讓「新莊城堡」更添視覺震撼，但秒數持續受到關注，曾峻岳在測試賽的秒數已明顯影響到熱身，例行賽初登板時因上丘後熱身前2球場內仍是暗的，也讓球團認需再調整。

曾峻岳今天本季第二度登板，在9局上把關4：1領先，修正過後的燈光秀下修為50秒，在他一上丘拿到球後就亮燈。

賽後談到修正後的燈光秀，陳金鋒表示，之前在這裡的出賽後，就有和球團溝通過，「尋找最適合的方式，讓他上去時是亮的。」他表示，燈光秀算是給救援投手出場一個鼓勵，「今天他也做得很好，把球隊勝利守下來。」

富邦悍將 曾峻岳 陳金鋒

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