中職／兄弟15分猛攻桃猿 豪取本季最長6連勝

中信兄弟隊今天以15：4痛宰樂天桃猿隊，寫下近兩年兄弟單場得分新高，其中江坤宇一個人就貢獻了5分打點，而6連勝則寫下今年聯盟的新高，只不過今天味全龍隊也拿下勝利，兄弟與龍頭維持勝差相同、勝率略為落後的差距。

猿隊今天雖然由林立在首局就轟出2分砲，帶動單局3分攻勢，然而兄弟在2局上就靠單局3安包含2支二壘打追平，而且接下來兩局又得到5分，將比數拉開。

6局上兄弟更是不手軟，安打、保送、安打形成滿壘，1出局後江坤宇敲出二壘安打，攻進2分打點，一壘的王政順也靠對方失誤而回來得分，2出局後又是連續4支安打，單局一共攻下7分，將比數拉開到15：3。

兄弟單局7分寫下本季單局得分新高，單場15分則是隊史自2023年4月26日以來第一次，當時對手也是猿隊、地點也在桃園棒球場。

兄弟先發投手德保拉雖然5局被敲10支安打、失4分的表現不算理想，但依舊收下個人的2連勝，猿隊先發投手波賽樂則是3.1局被敲10支安打，丟掉8分（7分責失）。