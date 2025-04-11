中職／戴培峰逆轉三壘打 悍將保住「新莊城堡」勝率100%

富邦悍將隊回到新莊棒球場，終於找回贏球感覺，今天前6局上演各種無法得分的方法，第7局戴培峰的兩分打點三壘打一棒幫助悍將逆轉戰局，終場以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，中止5連敗。

悍將面對雄鷹洋投後勁並非沒有攻勢，但屢屢功虧一簣，先是首局留下滿壘殘壘，第3局陳真、張育成連兩支安打開啟的機會空手而歸，其實第2、4局原本也有得點圈機會，但池恩齊的二壘打、孔念恩的盜壘成功都經由雄鷹挑戰後改判。

後勁用球數達三位數之際，悍將第6局再靠申皓瑋、孔念恩的安打攻占得點圈，但他在危機局面解決高國麟，最終燃燒112球，完成6局投球，被敲7安打、無失分。

悍將先發投手黃保羅投5局被敲4安打、失1分，他在前4局表現精湛，第5局被曾昱磬二壘打、杜家明一壘打串連攻下1分，第6局繼續站上投手丘，被首位打者王博玄敲出二壘打，悍將啟動換投，左投賴鴻誠接手二壘有人局面驚險守住。

悍將0：1落後局面，雄鷹第7局換上黃紹睿登板，先對陳真投出保送、再因暴投進壘，選擇故意保送張育成，換上黃群面對戴培峰，卻被他掃向右外野形成一支三壘打，悍將逆轉戰局。

悍將打線在第8局靠「恩」字輩打者發動猛烈攻勢，董子恩三壘打、孔念恩二壘打先進帳保險分，池恩齊的安打再帶有1分打點，擴大為4：1領先。除了單場MVP戴培峰外，孔念恩3安打、池恩齊也有雙安，陳真單場4度上壘，都是此役表現出色的打者。

悍將啟動火球男連線把關領先，富藍戈保送藍寅倫開啟另一波危機，王博玄補上右外野方向安打，周佳樂上演長傳助殺擋下雄鷹的追平分；曾峻岳則以三上三下完美收工，取得本季第2次救援成功。