中職／狂龍單局7分寫大巨蛋僅次兄弟紀錄 獅隊苦吞敗

味全龍隊今天砲火猛烈，以15：2擊敗統一獅隊中止2連敗，第6局猛攻7分成為關鍵轉捩點，也寫下台北大巨蛋啟用以來的單隊單局第二高得分，第一名是中信兄弟隊的紀錄。

龍隊1局上就把握獅隊失誤，由吉力吉撈．鞏冠適時安打敲回第1分，開啟單局3分攻勢，5局上朱育賢的二壘安打追加1分。

6局上展現超高效率，龍隊單局敲出5支安打就攻下7分，1出局後張政禹、曾聖安敲安打退布雷克，接替的鄭鈞仁投出保送滿壘後，郭天信的安打敲回2分，接著又是保送滿壘，換陳子豪敲回2分，接著朱育賢滾地推進1分打點、吉力吉撈．鞏冠2分砲，徹底拉開差距。

台北大巨蛋自去年成為中華職棒比賽場地後，單隊單局最高紀錄是中信兄弟隊締造，4月7日對樂天桃猿隊，第2局以7支安打攻下8分，只不過該役最終是猿隊以11：8逆轉勝，今天龍隊寫下單局第二高得分紀錄。

吉力吉撈．鞏冠敲出本季首轟，也是生涯對戰獅隊的第22轟，是對戰五隊中最多，對獅隊打擊率在今天之前是3成29，在五隊中第二高，僅次於台鋼雄鷹隊的3成54。