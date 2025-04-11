聽新聞
0:00 / 0:00
中職／狂龍單局7分寫大巨蛋僅次兄弟紀錄 獅隊苦吞敗
味全龍隊今天砲火猛烈，以15：2擊敗統一獅隊中止2連敗，第6局猛攻7分成為關鍵轉捩點，也寫下台北大巨蛋啟用以來的單隊單局第二高得分，第一名是中信兄弟隊的紀錄。
龍隊1局上就把握獅隊失誤，由吉力吉撈．鞏冠適時安打敲回第1分，開啟單局3分攻勢，5局上朱育賢的二壘安打追加1分。
6局上展現超高效率，龍隊單局敲出5支安打就攻下7分，1出局後張政禹、曾聖安敲安打退布雷克，接替的鄭鈞仁投出保送滿壘後，郭天信的安打敲回2分，接著又是保送滿壘，換陳子豪敲回2分，接著朱育賢滾地推進1分打點、吉力吉撈．鞏冠2分砲，徹底拉開差距。
台北大巨蛋自去年成為中華職棒比賽場地後，單隊單局最高紀錄是中信兄弟隊締造，4月7日對樂天桃猿隊，第2局以7支安打攻下8分，只不過該役最終是猿隊以11：8逆轉勝，今天龍隊寫下單局第二高得分紀錄。
吉力吉撈．鞏冠敲出本季首轟，也是生涯對戰獅隊的第22轟，是對戰五隊中最多，對獅隊打擊率在今天之前是3成29，在五隊中第二高，僅次於台鋼雄鷹隊的3成54。
龍隊先發投手艾璞樂6局被敲6支安打，僅丟掉1分但不計責失，5局下1出局後被連敲2安，中間夾著一次捕手捕逸，才讓獅隊後續能以高飛犧牲打破蛋。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言