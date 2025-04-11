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中職／統一獅北漂票房失利 大巨蛋首次進場未破萬人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊今天在台北大巨蛋舉行「台日雙獅主題日」，票房不佳。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊今天在台北大巨蛋舉行「台日雙獅主題日」，票房不佳。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊今年首次進軍台北大巨蛋，雖然有與西武獅隊的雙獅主題日第一天，但今晚與味全龍隊之戰僅9210人進場，刷新大巨蛋啟用以來的最少進場人數紀錄。

台北大巨蛋自去年成為中職比賽場地以來，最少人數原本是去年4月7日樂天桃猿隊以此作為主場迎戰中信兄弟隊，當時為12013人進場，今天進場人數寫下新低。

獅隊今起在台北大巨蛋連3天舉行「台日雙獅交流主題日」，與日職西武獅隊的合作邁入第10年，雖然有西武獅隊啦啦隊來應援，不過人氣拉抬有限，只期待明、後天西武名將渡邊久信、石井丈裕到場以及千田愛紗、林育羣藝人獻聲，票房能否再提升。

樂天桃猿 統一獅 西武獅

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