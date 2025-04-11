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中職／雙獅會10周年西武LEO先開球 還有2天重頭戲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職統一獅隊和日職西武獅隊，共同合作台日雙獅交流主題日，統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊和日職西武獅隊，共同合作台日雙獅交流主題日，統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演。圖／統一獅隊提供

中職統一獅隊和日職西武獅隊，共同合作台日雙獅交流主題日邁入第十年，今年移師至台北大巨蛋舉行，今天賽前特別由西武獅吉祥物LEO擔任開球嘉賓，明後天還有渡邊久信、石井丈裕將到場。

連續三日帶來規模更加龐大的雙獅主題日，今天台北大巨蛋球場外聚集許多球迷排隊等候，為了搶購本次台日雙獅系列商品，並排隊等待台日雙獅吉祥物合影見面會，由萊恩、盈盈和LEO共同出席，許多大小球迷把握難得機會一同合影。

除了台日雙獅吉祥物拍照見面會外，今日賽前活動統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演「獅王尚勇與吠えるライオンズ聯合組曲」，以活力四射的動感演出且默契十足的隊型編排，球迷紛紛舉起手機錄影，跟著音樂一起揮舞。

賽前也特別由西武吉祥物LEO擔任開球嘉賓，本次聯名企劃，也特別規劃埼玉西武獅bluelegends在局間也將和UniGirls於一同帶動應援，除了統一獅應援曲外，更有埼玉西武獅隊歌吠えるライオンズ和西武TRAIN-DANCE，讓球迷有機會無須前往日本，就有機會學習埼玉西武獅應援曲和舞蹈動作。

本周六、周日持續有UniGirls跟bluelegends的聯合舞蹈表演外，賽前還有台日雙獅啦啦隊見面會，西武黃金世代OB名將渡邊久信、石井丈裕talk show，更邀請全方位唱跳女神千田愛紗及國際天籟美聲林育羣獻聲。

今天賽前也有舉辦抽獎活動，由西武鐵道運輸部smile & smile室課長田嶋誉司抽出輕井澤王子大飯店住宿券及埼玉西武獅球衣，憑藉當日票券即可兌換抽獎券，明後兩天也有許多大獎。

中職統一獅隊和日職西武獅隊，共同合作台日雙獅交流主題日，今天賽前特別由西武獅吉祥物LEO擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊和日職西武獅隊，共同合作台日雙獅交流主題日，今天賽前特別由西武獅吉祥物LEO擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊和日職西武獅隊，共同合作台日雙獅交流主題日，統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊和日職西武獅隊，共同合作台日雙獅交流主題日，統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊和日職西武獅隊，共同合作台日雙獅交流主題日，今天賽前特別由西武獅吉祥物LEO擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
中職統一獅隊和日職西武獅隊，共同合作台日雙獅交流主題日，今天賽前特別由西武獅吉祥物LEO擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

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