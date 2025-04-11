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中職／台鋼雄鷹郭阜林本季首度升一軍 瘦身10公斤順勢多練外野

中央社／ 新北11日電

中華職棒台鋼雄鷹隊今天將郭阜林拉上一軍，他在年初減重10公斤，減輕自己膝蓋負擔，也順勢多練外野，目前內、外野都可以守，他也表示，瘦下來之後感覺恢復比較快。

34歲的郭阜林去年從統一獅被交易至台鋼雄鷹，今天雄鷹與富邦悍將的賽事，郭阜林本季首度上一軍。

郭阜林從外觀上明顯瘦了許多，他表示，大概是從2月中開始減重，目前瘦了10公斤、來到84公斤，「因為腳跟、膝蓋那邊有點不舒服，減輕一下重量可以減少下半身、膝蓋那邊的負擔，這幾年因為膝蓋小傷困擾，想說乾脆重量減輕，瘦下來之後好像恢復也更快一點。」

在成功瘦10公斤後，郭阜林指出，由於另一名外野手陳文杰受傷，「想說反正瘦了這麼多，就去守一下外野。」郭阜林在2017年、2018年比較常守外野，不過近幾年都是一、三壘為主，他說：「已經很久沒有守晚上的比賽了，會比較擔心晚上平飛球會不會被燈光吃掉。」

被問到瘦身訣竅，郭阜林指出，在春訓時晚餐都是吃鮭魚、花椰菜跟蘋果，讓自己餓著肚子睡覺，不過早餐、午餐都正常吃，因為需要練習；現在因為一軍是晚上比賽，就調整為早餐吃少一點，晚上正常吃。

今天賽前打擊練習，雄鷹總教練洪一中特別提點郭阜林，郭阜林指出，目前打擊狀況普通，「洪總希望我重心多留久一點，簡單跟我提點，手感可能要比賽才知道，現在其他隊洋將也好、本土也好，投手都愈來愈強、球愈來愈快，在這樣的情況之下，下場比賽才知道。」

台鋼雄鷹 富邦悍將 郭阜林

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