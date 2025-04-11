中職／拍廣告跳舞畫面沒了 林安可：可能跳太糟…

統一獅隊林安可加上今天連3場沒有先發，不過膝蓋髕骨發炎狀況已經有好轉，明、後天有望回歸，而近期為眼鏡品牌拍攝的廣告引起球迷討論，林安可笑稱原本還有跳舞內容，「可能跳太糟被剪掉了吧。」

林安可開季猛敲3轟站上全壘打王，不過4月8日沒有先發、9日未出賽，今天在大巨蛋對味全龍隊也未排上先發，總教練林岳平說：「安可的回饋是滿好的，今天是可以出賽，但希望確保他能夠練習，明、後天應該可以出賽。」

林安可則表示，自己的左膝蓋傷勢已經有好轉，原本跑壘、打擊都會不舒服，經過包含休兵日的兩天休息，希望能快點回到場上。

近日林安可受到眼鏡品牌邀請拍攝廣告，強調眼鏡、墨鏡的二刀流，難得的廣告拍攝體驗，林安可認為雖然有過去幫球隊拍攝形象、產品廣告的經驗，已經有熟悉感，「但拍起來還是很尷尬。」

這次拍攝耗時約2、3小時，還沒看到完整廣告的林安可問說：「有跳舞的畫面嗎？」讓記者瞬間疑惑起來，林安可解釋：「那天跳應援舞拍最久，可能拍太糟了，被剪掉了吧。」不擅長跳舞的他，甚至開玩笑說，未來開轟後能否用這些跳舞的畫面取代自己親自跳舞。