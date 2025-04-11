快訊

質詢火藥味濃！蔣萬安和她「大戰8分鐘」 轟綠營是共產黨走狗

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

大罷免潮持續延燒 2綠委罷免案進二階連署

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／拍廣告跳舞畫面沒了 林安可：可能跳太糟…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊林安可加上今天連3場沒有先發，不過膝蓋髕骨發炎狀況已經有好轉。 圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可加上今天連3場沒有先發，不過膝蓋髕骨發炎狀況已經有好轉。 圖／統一獅隊提供

統一獅隊林安可加上今天連3場沒有先發，不過膝蓋髕骨發炎狀況已經有好轉，明、後天有望回歸，而近期為眼鏡品牌拍攝的廣告引起球迷討論，林安可笑稱原本還有跳舞內容，「可能跳太糟被剪掉了吧。」

林安可開季猛敲3轟站上全壘打王，不過4月8日沒有先發、9日未出賽，今天在大巨蛋對味全龍隊也未排上先發，總教練林岳平說：「安可的回饋是滿好的，今天是可以出賽，但希望確保他能夠練習，明、後天應該可以出賽。」

林安可則表示，自己的左膝蓋傷勢已經有好轉，原本跑壘、打擊都會不舒服，經過包含休兵日的兩天休息，希望能快點回到場上。

近日林安可受到眼鏡品牌邀請拍攝廣告，強調眼鏡、墨鏡的二刀流，難得的廣告拍攝體驗，林安可認為雖然有過去幫球隊拍攝形象、產品廣告的經驗，已經有熟悉感，「但拍起來還是很尷尬。」

這次拍攝耗時約2、3小時，還沒看到完整廣告的林安可問說：「有跳舞的畫面嗎？」讓記者瞬間疑惑起來，林安可解釋：「那天跳應援舞拍最久，可能拍太糟了，被剪掉了吧。」不擅長跳舞的他，甚至開玩笑說，未來開轟後能否用這些跳舞的畫面取代自己親自跳舞。

林安可

延伸閱讀

中職／魚雷棒擊球點需適應 胡金龍：適不適合看個人

中職／詹子賢致勝安、伍立辰首救援 兄弟3連戰橫掃獅隊

中職／王威晨千安就是再見安 跟進王光輝腳步：對天上的爸爸有交代

中職／盼外界收起負評 林岳平對林佳緯有期待

相關新聞

中職／魚雷球棒風吹進大巨蛋 能否使用要看聯盟規範

「魚雷球棒」風潮吹進大巨蛋，今天球棒廠商帶來4支球棒給統一獅、味全龍兩隊試用，不僅球員，連教練都搶著嘗鮮，只不過正式比賽...

中職／陳傑憲想訂魚雷棒 擔心檢測費為年輕球員發聲

大聯盟風行的「魚雷球棒」中華職棒球員也躍躍欲試，只不過仍要等待聯盟認證通過，統一獅隊長陳傑憲站在球員立場，期待檢測費用可...

中職／魚雷棒擊球點需適應 胡金龍：適不適合看個人

大聯盟風行的「魚雷球棒」今天統一獅隊球員把握機會試用，經驗豐富的胡金龍認為，還是要看個人習慣，自己打起來還是習慣平衡型。

日職／即日起就能使用魚雷球棒 阿部慎之助、樂天監督提看法

日本職棒今天宣布，即日起就能使用魚雷球棒，目前12支球團都已收到通知，只要球棒貼有認證標籤，就可以在比賽中合法使用。 大聯盟洋基隊使用魚雷球棒成為熱門話題，前天日本火腿隊萬波中正、清宮幸太郎和馬

中職／揮不到的低球找解方 孔念恩調整打擊動作拉長看球時間

富邦悍將隊21歲外野手孔念恩去年被三振率逼近3成，面對低球屢屢揮空，季外修正打擊動作，目前看到成效，但他也坦言對自己最大...

中職／拍廣告跳舞畫面沒了 林安可：可能跳太糟…

統一獅隊林安可加上今天連3場沒有先發，不過膝蓋髕骨發炎狀況已經有好轉，明、後天有望回歸，而近期為眼鏡品牌拍攝的廣告引起球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。