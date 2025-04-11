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中職／魚雷棒擊球點需適應 胡金龍：適不適合看個人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
大聯盟風行的「魚雷球棒」也在大巨蛋出現，球棒廠商提供中職球員試用。 記者蘇志畬／攝影
大聯盟風行的「魚雷球棒」也在大巨蛋出現，球棒廠商提供中職球員試用。 記者蘇志畬／攝影

大聯盟風行的「魚雷球棒」今天統一獅隊球員把握機會試用，經驗豐富的胡金龍認為，還是要看個人習慣，自己打起來還是習慣平衡型。

球棒廠商今天帶著四款握把粗細不同的魚雷棒提供球員試用，打擊練習時無論教練、球員的很有興趣，胡金龍認為，打過之後的感覺重心偏中後，「外角球打起來空空的，但內角球比較好打。」

胡金龍打擊練習時只拿魚雷球棒試了一次，後來還是拿回原本球棒，他解釋，畢竟目前比賽還無法使用，「自己習慣平衡型，也還要再嘗試，每個人的習慣不同，擊球點方面會需要客製化，適不適合用還是要看個人。」

林安可因為膝蓋發炎今天沒有先發，但也拿起魚雷球棒試了一下，「重心偏下面一點的感覺，實際上還是要打了才知道，就看順不順手，如果可以，拿一場比賽來試試看也不是不行。」

統一獅 胡金龍 魚雷球棒

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