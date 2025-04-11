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中職／揮不到的低球找解方 孔念恩調整打擊動作拉長看球時間

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
孔念恩。記者季相儒／攝影
孔念恩。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊21歲外野手孔念恩去年被三振率逼近3成，面對低球屢屢揮空，季外修正打擊動作，目前看到成效，但他也坦言對自己最大的課題是維持，自己在信心上比較不足，也是需要改進的部分。

孔念恩去年在一軍被三振率高達29.58%，注意到面對低球頻頻揮空的問題，因此啟動打擊動作調整。他說：「之前低球都打不到，才會想說改變打擊動作，也讓揮棒時間變短。之前拿太高、站比較高，（球棒）繞比較大。」他在去年下半季開始就有修正打擊動作，但當時還無法適應，孔念恩解釋：「把手夾小一點、動作小一點，但那時不習慣，發不出力量。」

進入秋訓後，孔念恩持續修正打擊動作，一開始是二軍打擊教練高國輝給的建議，「其實一開始沒放那麼低，也沒人叫我放這麼低，是我自己越放越低，就打習慣了。」孔念恩本季在二軍11打數敲出5安打、打擊率4成55，很快獲得升上一軍的機會，前兩場出賽都有安打。

孔念恩表示，是有感受到調整打擊動作的效果，「看球時間比較長，之前在打比較倉促。一軍前幾場感覺是好的，但還在適應中，因為二軍投手球速沒那麼快。」

高國輝從他還是選手時期就很常提點孔念恩，擔任教練後，也依然時時叮嚀，孔念恩就說：「每次走上去打擊前一直講，什麼球能打、什麼球不能打、第一球要怎麼打、把球看高一點、不要一直揮低球。」本季至今在打擊上看到成效，他也知道後續才是難題，「維持很難，如果有幾場狀況有掉下來，要學習去怎麼找回感覺。」

孔念恩 高國輝

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