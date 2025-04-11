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中職／陳傑憲想訂魚雷棒 擔心檢測費為年輕球員發聲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊陳傑憲拿原本的球棒解釋魚雷球棒打起來的感覺。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊陳傑憲拿原本的球棒解釋魚雷球棒打起來的感覺。記者蘇志畬／攝影

大聯盟風行的「魚雷球棒」中華職棒球員也躍躍欲試，只不過仍要等待聯盟認證通過，統一獅隊長陳傑憲站在球員立場，期待檢測費用可以不用轉嫁到消費者身上，讓年輕球員也能使用。

球棒廠商今天帶了4款握把不同的「魚雷球棒」來到大巨蛋給球員試用，陳傑憲試用過後很有興趣下訂，「打起來感覺甜蜜點下面一點（靠近棒尾），這是初步的感覺，能夠增加速度、帶動球棒，我這類的打者會適合。」

陳傑憲表示，打起來感覺容錯率會高一些，「以往會折到的地方可以打得出去，像我擊球點裡面一點，就滿常打到甜蜜點下面一些的位置，不過目前的球棒打出去的擊球初速感覺比較好一些，但只是今天試用感覺，還是要長期才會知道。」

只不過要在正式比賽使用，根據聯盟現行規範，只要球棒型號不同就需重新認證，陳傑憲也擔心，這樣增加的費用會由球員吸收，而目前聯盟也在研議相關規範是否進行修改。

「對一軍球員來說沒什麼，但二軍球員會是負擔。」陳傑憲，認為年輕、二軍球員也會需要跟上這樣的變化，而球員一次不會只訂2支，一定5、6支，「如果用了不適合，這樣也是負擔。」

統一獅 陳傑憲 魚雷球棒

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