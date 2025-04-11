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中職／魚雷球棒風吹進大巨蛋 能否使用要看聯盟規範

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
大聯盟風行的「魚雷球棒」也在大巨蛋出現，球棒廠商提供中職球員試用。記者蘇志畬／攝影
大聯盟風行的「魚雷球棒」也在大巨蛋出現，球棒廠商提供中職球員試用。記者蘇志畬／攝影

魚雷球棒」風潮吹進大巨蛋，今天球棒廠商帶來4支球棒給統一獅、味全龍兩隊試用，不僅球員，連教練都搶著嘗鮮，只不過正式比賽能否使用，仍要等待聯盟最後判定。

球棒廠商帶著4款魚雷造型球棒，與大聯盟相同針對擊球甜蜜點的位置強化，棒徑尺寸符合規範，差別在握把粗細不同，而甜蜜點加強的位置四款都相同，等選手試用後可以再客製化調整。

目前「魚雷球棒」在美國搶破頭，產能滿檔，中職球員可以先試用原因在使用美國木頭、台灣廠商製造，如果要美國製造需要排隊等待到貨，時間會較久一些。

只不過中職目前正式比賽尚無法使用，因為根據聯盟現行規範，認證過的球棒廠商，在認證清單以外的球棒型號需要再次進行認證，魚雷球棒這類新型球棒也需要重新送檢測，只不過聯盟也在研議這個規則是否需要修改。

大聯盟風行的「魚雷球棒」也在大巨蛋出現，球棒廠商提供中職球員試用。記者蘇志畬／攝影
大聯盟風行的「魚雷球棒」也在大巨蛋出現，球棒廠商提供中職球員試用。記者蘇志畬／攝影
大聯盟風行的「魚雷球棒」也在大巨蛋出現，球棒廠商提供中職球員試用。記者蘇志畬／攝影
大聯盟風行的「魚雷球棒」也在大巨蛋出現，球棒廠商提供中職球員試用。記者蘇志畬／攝影

中職 統一獅 魚雷球棒

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