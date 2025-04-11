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日職／即日起就能使用魚雷球棒 阿部慎之助、樂天監督提看法
日本職棒今天宣布，即日起就能使用魚雷球棒，目前12支球團都已收到通知，只要球棒貼有認證標籤，就可以在比賽中合法使用。
大聯盟洋基隊使用魚雷球棒成為熱門話題，前天日本火腿隊萬波中正、清宮幸太郎和馬丁尼茲（Ariel Martinez）等人已在賽前拿試作品打過，日本球界相當關注誰會成為第一位使用魚雷棒的打者。
今天賽前已經有部分球員拿魚雷棒練打，對此，讀賣巨人監督阿部慎之助表示，「要打過才知道，因人而異，也不知道會怎樣。」阿部補充說，「但說真的，不會打的人拿了還是不會打，這是我個人的看法。」
樂天金鷲監督三木肇也提出看法，「我們承襲許多前人留下的資產，如果這種器材或規則改變有明確的理念，那我認為就應該大膽去嘗試。對於球棒，我也認為應該積極使用、勇於挑戰。」
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