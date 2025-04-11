中職／洪總讚人工草皮讓新莊變舒適 早就建議過澄清湖這樣做

新莊棒球場季外經過整修，以新樣貌接客，台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天作客到訪，一眼就看出外野座椅有更新，特別讚許人工草皮的區域，讓球場變得乾淨許多。

新莊棒球場因受到北部冬季日照不足、降雨較多影響部分區域草皮生長狀況不佳，因此將界外區更換為人工草皮，完工後成為全台首座人工、天然草皮混合球場。

洪一中指出，主要差別是比較乾淨，「選手穿釘鞋，靠近休息區是紅土的話，球員每一次進出，都帶很多紅土進來，比較容易髒。」他還想到，「以前遇到下雨，通常裡面整理完了，這邊（靠板凳區的界外區）還是泥濘，這樣改裡面整理完，這邊也是乾淨的。」

洪總透露，自己之前就有建議澄清湖棒球場這樣改，「一天下來，選手進出幾千次，每人帶一點點、一點點，改人工草皮，整體打球是比較舒服。」