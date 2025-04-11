中職／銳歐下周是否升一軍再評估輪值 林哲瑄因傷降二軍

富邦悍將隊又陷戰績慘跌，二軍待命中的洋投銳歐是否有支援前線的計畫？總教練陳金鋒並不排除下周升上一軍的可能性，「都有在排，下周看投手輪值安排，如果排得進去就會上來，排不進去就會在二軍再投一場。」

悍將目前戰績2勝6敗，其中4敗更是輸球分差在5分以上，啟用勝利組牛棚的機會有限，終結者曾峻岳至今只有1場出賽機會，富藍戈的角色也受到檢視。

目前待命中的銳歐，在二軍出賽兩場都有好投，前一場出賽為9日面對樂天桃猿隊先發，用球數已達7局、89球，僅被敲5安打、失1分，送出10次三振。

對於銳歐升上一軍的時間點，陳金鋒表示，有和投手教練討論，但本周先發投手已經排定，「下周再看看投手輪值，如果還沒辦法排進去，就可能二軍再一場，排得進去就會上來。」

林哲瑄昨天降下二軍，今天升上張洺瑀。陳金鋒表示，林哲瑄在揮棒時弄到手後背肌，他持續有不一點不舒服，「說嚴重不嚴重，但他的點有點特別，目前還沒有評估要休多久，還需要再檢查。」