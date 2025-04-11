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中職／魔鷹下二軍洪總坦言誰都替代不了 王柏融今不守外野改DH
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹左大腿拉傷，已在昨天被降下二軍，這也代表雄鷹將至少15天缺少主砲，被問到期望由誰補上他的位置？總教練洪一中直言，「哪有誰能補上，誰真的可以補上，早就上去了。」
雄鷹昨天在休兵日遞交大量異動，降下4名選手包括王躍霖、郭永維、胡冠俞以及魔鷹，今天升上謝葆錡、郭阜林、黃劼希、黃秉揚。
魔鷹去年狂炸30轟、99分打點，為雄鷹打線不可或缺的存在，但上一場比賽左大腿出現傷情，經過檢查後已經降下二軍，最快要到25日才能回歸前線，而雄鷹雖有可多使用1名洋將的優惠，但規定至少要有1位野手，因陣中並無魔鷹以外的外籍野手，使得這個空缺只能由本土選手補上。
洪一中表示，魔鷹輕微拉傷，大概需要2、3禮拜，就是等15天後再說。被問到誰能補上魔鷹的位置，洪總表示，「哪有誰能補上，有的話，早就上去了。」他坦言，現在比較可惜的是，確實是少了一個洋將的戰力。
雄鷹今天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，王柏融擔任指定打擊，藍寅倫扛外野一席。
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