快訊

SBL／籃協重罰！ 哈孝遠3年禁任球隊職務、本屆不得進場

美中關稅戰誰會先低頭？CNN：川普、習近平互不相讓 球在北京手裡

MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕知道真相

中職／開季主客場勝率一面倒 桃猿、悍將教頭這麼看

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者季相儒／攝影

中華職棒今年開季出現「戀家」現象，各隊在主場勝率都遠遠超過客場，6隊總計是主場21勝、客場3勝的極端戰績，球迷應援、主場備戰的熟悉度，都是可能的解釋原因。

樂天桃猿隊今年主場開幕戰因雨延賽，接下來的4場在客場都吞敗，直到最後一場客場贏球後，回到主場又拿下2連勝，勝率才回升到接近5成。

猿隊總教練古久保健二指出，這點或許與球迷的應援有關，「這就是主場的優勢，但還是希望選手能夠冷靜一點去比賽，還是有點太急躁的感覺。」

樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影

9日猿隊贏球的單場MVP陳晨威則認為，主場確實有些優勢，球員在主場比賽準備起來比較舒服，也是熟悉的環境，而在客場調整時間上比較不一樣。

富邦悍將隊則是開季首戰在客場吞敗，回到新莊主場拿下2連勝，接下來作客5場又都敗下陣來，戰績一路滑落到墊底，開季客場已經6連敗。

悍將總教練陳金鋒認為，現在討論主場、客場的差異性還太早，球季畢竟才剛開始，「當然在主場準備起來比較習慣、比較自在，但現在場數還少。」

富邦悍將 樂天桃猿 陳晨威

延伸閱讀

中職／「把力氣散發出來」古久保談猿隊不受伙食風波影響

中職／遭暴力猿16安一頓飽打 悍將苦吞5連敗

中職／賴智垣連2場中繼出狀況 陳金鋒：需更勇敢一點

中職／曾峻岳出場搭配燈光秀 陳金鋒：對選手的肯定

相關新聞

中職／已賽24場主隊狂勝21場 主場勝率逼近9成開季奇妙風景

中華職棒今年開季至今，呈現主場球隊勝率超高的景象，24場比賽有21場由主隊獲勝，主隊勝率高達8成75，各隊客場戰績慘澹，...

中職／開季主客場勝率一面倒 桃猿、悍將教頭這麼看

中華職棒今年開季出現「戀家」現象，各隊在主場勝率都遠遠超過客場，6隊總計是主場21勝、客場3勝的極端戰績，球迷應援、主場...

經典賽／上屆不敵有大谷翔平的日本 戴羅沙續任美國隊教頭

2026年經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊宣布上屆總教練戴羅沙（Mark DeRosa）續掌兵符，大聯盟現場營運資深副總裁希爾（Michael Hill）被任命為美國隊總經理。 戴羅沙曾

經典賽／中華隊確定前進C組 官網分析「有徵召優勢」

二○二六年世界棒球經典賽分組正式公布，中華隊確定分在Ｃ組前進東京，要與日本、南韓、澳洲、捷克等強敵交手，爭取前進美國邁阿...

中職／高宇杰關鍵超前安沒多想 兄弟5連勝平本季最長

中信兄弟隊今晚靠著高宇杰的關鍵2分打點安打，以4：1擊敗味全龍隊，拿下5連勝追平龍隊的本季最長連勝紀錄，與排名第一的龍隊...

中職／富邦連敗「勝利女神」周末卻轉韓職應援 李珠珢回應了

今年加盟中華職棒富邦悍將的韓籍啦啦隊李珠珢，今天稍早宣布加入韓職LG雙子啦啦隊，且隨即公布本周末她將登場應援，剛好這周末新莊也有悍將主場賽事，有球迷擔心她雙棲下，台灣應援場次因此減少，同時先前李珠珢兩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。