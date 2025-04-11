中職／開季主客場勝率一面倒 桃猿、悍將教頭這麼看
中華職棒今年開季出現「戀家」現象，各隊在主場勝率都遠遠超過客場，6隊總計是主場21勝、客場3勝的極端戰績，球迷應援、主場備戰的熟悉度，都是可能的解釋原因。
樂天桃猿隊今年主場開幕戰因雨延賽，接下來的4場在客場都吞敗，直到最後一場客場贏球後，回到主場又拿下2連勝，勝率才回升到接近5成。
猿隊總教練古久保健二指出，這點或許與球迷的應援有關，「這就是主場的優勢，但還是希望選手能夠冷靜一點去比賽，還是有點太急躁的感覺。」
9日猿隊贏球的單場MVP陳晨威則認為，主場確實有些優勢，球員在主場比賽準備起來比較舒服，也是熟悉的環境，而在客場調整時間上比較不一樣。
富邦悍將隊則是開季首戰在客場吞敗，回到新莊主場拿下2連勝，接下來作客5場又都敗下陣來，戰績一路滑落到墊底，開季客場已經6連敗。
悍將總教練陳金鋒認為，現在討論主場、客場的差異性還太早，球季畢竟才剛開始，「當然在主場準備起來比較習慣、比較自在，但現在場數還少。」
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