經典賽／上屆不敵有大谷翔平的日本 戴羅沙續任美國隊教頭
2026年經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊宣布上屆總教練戴羅沙（Mark DeRosa）續掌兵符，大聯盟現場營運資深副總裁希爾（Michael Hill）被任命為美國隊總經理。
戴羅沙曾在大聯盟征戰16年，目前擔任《MLB Central》節目主持人，他在2023年擔任WBC總教練前，沒有任何執教經歷，引發不少質疑。他最終率領美國闖進冠軍戰，不敵由大谷翔平領軍的日本武士隊，無緣奪下隊史第2冠。
戴羅沙受訪時直呼，「能與美國最棒的教練團與選手們共處同一個休息室，是我人生中最精彩的回憶之一。我非常感激也充滿幹勁，能再次穿上印有『USA』的球衣，在3月迎接新挑戰。」
美國棒協主席塞勒（Paul Seiler）則表示，「我們非常興奮希爾與戴羅沙加入我們，作為邁向2026年WBC的起點。希爾在大聯盟有30年經驗，對這項運動產生深遠影響；戴羅沙在2023年贏得許多球星的尊重，他是領導美國隊的不二人選，我們迫不及待開始打造一支爭冠陣容，代表美國出戰WBC。」
美國隊與巴西、英國、義大利和墨西哥隊同屬B組，分組賽將在3月6日至11日於休士頓太空人隊大金球場（Daikin Park）進行。分組賽前2名可晉級休士頓進行的8強賽，對戰A組晉級隊伍。
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