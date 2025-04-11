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中職／已賽24場主隊狂勝21場 主場勝率逼近9成開季奇妙風景

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊開季至今6場客場全敗，今天起回到主場作戰。本報資料照片
富邦悍將隊開季至今6場客場全敗，今天起回到主場作戰。本報資料照片

中華職棒今年開季至今，呈現主場球隊勝率超高的景象，24場比賽有21場由主隊獲勝，主隊勝率高達8成75，各隊客場戰績慘澹，富邦悍將隊更是已經吞下開季客場6連敗。

本季還有4隊客場勝績尚未開胡，包括悍將（6場全敗）、台鋼雄鷹隊（3場全敗）、中信兄弟（2場全敗）、味全龍（2場全敗）；統一獅隊客場戰績為2勝4敗，樂天桃猿隊則是1勝4敗。

最慘的悍將已經吞下開季客場6連敗，好消息是，今天將回到「新莊城堡」作戰，先發投手推出黃保羅，同場對壘雄鷹洋投後勁。

歷年來開季最長客場連敗紀錄為10連敗，由2017年悍將保持，該年以衛冕冠軍之姿從新莊展開賽季，開幕系列戰取得2連勝，但接下來在客場接連踢到鐵板，直到4月22日才在台南棒球場拿到該年客場第1勝。

台鋼雄鷹 樂天桃猿 黃保羅

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