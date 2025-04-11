中職／已賽24場主隊狂勝21場 主場勝率逼近9成開季奇妙風景

今年加盟中華職棒富邦悍將的韓籍啦啦隊李珠珢，今天稍早宣布加入韓職LG雙子啦啦隊，且隨即公布本周末她將登場應援，剛好這周末新莊也有悍將主場賽事，有球迷擔心她雙棲下，台灣應援場次因此減少，同時先前李珠珢兩

2025-04-10 17:52