經典賽／中華隊進C組 「有徵召優勢」

2026年世界棒球經典賽分組揭曉，中華隊確定分在東京舉行的C組。 聯合報系資料照 二○二六年世界棒球經典賽分組正式公布，中華隊確定分在Ｃ組前進東京，要與日本、南韓、澳洲、捷克等強敵交手，爭取前進美國邁阿密的第二輪賽事，人才池集中是優勢，卻也面臨可能包含大谷翔平在內的更高強度對手。

中華隊在今年世界棒球經典賽資格賽搶下晉級會內賽的門票，主辦單位美國職棒大聯盟公布分組名單，中華隊一如預期分到東京巨蛋舉辦的Ｃ組賽事，另外同樣透過資格賽取得門票的哥倫比亞隊分到Ａ組、巴西隊Ｂ組、尼加拉瓜隊Ｄ組。

日本隊是上屆經典賽冠軍，當時陣中聚集了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太等好手，中華隊預賽就有機會對上華麗陣容，而上屆在預賽出局的南韓隊也要尋求反彈，加上還有澳洲、捷克等隊實力逐漸成長的隊伍，要出線難度不小。

經典賽各隊都將有大聯盟好手助陣，現役旅美台將目前只有海盜隊鄭宗哲剛升上大聯盟，另外紅人隊台美混血球員費爾柴德已表達有意加入，響尾蛇隊的混血戰將卡洛爾也是中華隊邀請的目標。

ＷＢＣ官網分析中華隊有徵召優勢，跟世界十二強賽、經典賽資格賽時期不同，中華隊明年不用擔心密集賽事分配球員的問題。

官網也引用中華隊總教練曾豪駒在擊敗日本隊奪冠後的名言，「大家也知道，一場勝利代表不了什麼，我知道他們還是更好的隊伍，所以我們需要加倍努力，才能更靠近日本隊，未來才有更多次這樣對決的機會」。

中華隊在二○二三年經典賽預賽拿下二勝二敗，但排名分組墊底，而明年經典賽同樣有廿隊參賽、分為四組，分組前兩名晉級八強賽，賽事預計從三月五日打到十六日的準決賽、十七日的決賽。