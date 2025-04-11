聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊進C組 「有徵召優勢」
二○二六年世界棒球經典賽分組正式公布，中華隊確定分在Ｃ組前進東京，要與日本、南韓、澳洲、捷克等強敵交手，爭取前進美國邁阿密的第二輪賽事，人才池集中是優勢，卻也面臨可能包含大谷翔平在內的更高強度對手。
中華隊在今年世界棒球經典賽資格賽搶下晉級會內賽的門票，主辦單位美國職棒大聯盟公布分組名單，中華隊一如預期分到東京巨蛋舉辦的Ｃ組賽事，另外同樣透過資格賽取得門票的哥倫比亞隊分到Ａ組、巴西隊Ｂ組、尼加拉瓜隊Ｄ組。
日本隊是上屆經典賽冠軍，當時陣中聚集了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太等好手，中華隊預賽就有機會對上華麗陣容，而上屆在預賽出局的南韓隊也要尋求反彈，加上還有澳洲、捷克等隊實力逐漸成長的隊伍，要出線難度不小。
經典賽各隊都將有大聯盟好手助陣，現役旅美台將目前只有海盜隊鄭宗哲剛升上大聯盟，另外紅人隊台美混血球員費爾柴德已表達有意加入，響尾蛇隊的混血戰將卡洛爾也是中華隊邀請的目標。
ＷＢＣ官網分析中華隊有徵召優勢，跟世界十二強賽、經典賽資格賽時期不同，中華隊明年不用擔心密集賽事分配球員的問題。
官網也引用中華隊總教練曾豪駒在擊敗日本隊奪冠後的名言，「大家也知道，一場勝利代表不了什麼，我知道他們還是更好的隊伍，所以我們需要加倍努力，才能更靠近日本隊，未來才有更多次這樣對決的機會」。
中華隊在二○二三年經典賽預賽拿下二勝二敗，但排名分組墊底，而明年經典賽同樣有廿隊參賽、分為四組，分組前兩名晉級八強賽，賽事預計從三月五日打到十六日的準決賽、十七日的決賽。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言