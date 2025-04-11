聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊進C組 「有徵召優勢」

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導

2026年世界棒球經典賽分組揭曉，中華隊確定分在東京舉行的C組。 聯合報系資料照
2026年世界棒球經典賽分組揭曉，中華隊確定分在東京舉行的C組。 聯合報系資料照
二○二六年世界棒球經典賽分組正式公布，中華隊確定分在Ｃ組前進東京，要與日本、南韓、澳洲、捷克等強敵交手，爭取前進美國邁阿密的第二輪賽事，人才池集中是優勢，卻也面臨可能包含大谷翔平在內的更高強度對手。

中華隊在今年世界棒球經典賽資格賽搶下晉級會內賽的門票，主辦單位美國職棒大聯盟公布分組名單，中華隊一如預期分到東京巨蛋舉辦的Ｃ組賽事，另外同樣透過資格賽取得門票的哥倫比亞隊分到Ａ組、巴西隊Ｂ組、尼加拉瓜隊Ｄ組。

日本隊是上屆經典賽冠軍，當時陣中聚集了大谷翔平、山本由伸佐佐木朗希、今永昇太等好手，中華隊預賽就有機會對上華麗陣容，而上屆在預賽出局的南韓隊也要尋求反彈，加上還有澳洲、捷克等隊實力逐漸成長的隊伍，要出線難度不小。

經典賽各隊都將有大聯盟好手助陣，現役旅美台將目前只有海盜隊鄭宗哲剛升上大聯盟，另外紅人隊台美混血球員費爾柴德已表達有意加入，響尾蛇隊的混血戰將卡洛爾也是中華隊邀請的目標。

ＷＢＣ官網分析中華隊有徵召優勢，跟世界十二強賽、經典賽資格賽時期不同，中華隊明年不用擔心密集賽事分配球員的問題。

官網也引用中華隊總教練曾豪駒在擊敗日本隊奪冠後的名言，「大家也知道，一場勝利代表不了什麼，我知道他們還是更好的隊伍，所以我們需要加倍努力，才能更靠近日本隊，未來才有更多次這樣對決的機會」。

中華隊在二○二三年經典賽預賽拿下二勝二敗，但排名分組墊底，而明年經典賽同樣有廿隊參賽、分為四組，分組前兩名晉級八強賽，賽事預計從三月五日打到十六日的準決賽、十七日的決賽。

佐佐木朗希 卡洛爾 大谷翔平 山本由伸 曾豪駒 經典賽 費爾柴德 鄭宗哲

延伸閱讀

MLB／大谷翔平開轟慶祝手勢源自廣告 日化妝品大廠：榮幸

MLB／大谷翔平近期2度牛棚 羅伯茲評價：狀況很好

MLB／大谷翔平開季連13場上壘追平日籍紀錄 道奇苦吞3連敗

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

相關新聞

經典賽／中華隊進C組 「有徵召優勢」

二○二六年世界棒球經典賽分組正式公布，中華隊確定分在Ｃ組前進東京，要與日本、南韓、澳洲、捷克等強敵交手，爭取前進美國邁阿...

中職／富邦連敗「勝利女神」周末卻轉韓職應援 李珠珢回應了

今年加盟中華職棒富邦悍將的韓籍啦啦隊李珠珢，今天稍早宣布加入韓職LG雙子啦啦隊，且隨即公布本周末她將登場應援，剛好這周末新莊也有悍將主場賽事，有球迷擔心她雙棲下，台灣應援場次因此減少，同時先前李珠珢兩

中職／高宇杰關鍵超前安沒多想 兄弟5連勝平本季最長

中信兄弟隊今晚靠著高宇杰的關鍵2分打點安打，以4：1擊敗味全龍隊，拿下5連勝追平龍隊的本季最長連勝紀錄，與排名第一的龍隊...

中職／富邦悍將吞5連敗！林哲瑄打擊表現不佳 遭下放二軍調整

熱身賽一條龍、季賽又是一條蟲！富邦悍將於昨天敗給樂天桃猿吞下5連敗，戰績2勝6敗排名墊底，被網友猛烈砲轟，今天進行陣容調整宣布林哲瑄下二軍。這也是繼范國宸下二軍之後，另一位被下放的主力球員。 林

中職／女力崛起 味全龍特助莊璦菁升任副領隊

中華職棒女力崛起，味全龍球團今日宣布，現任球團特助、負責公共事務經營的莊璦菁，於4月起升任副領隊。

經典賽／與中華隊同組韓媒稱「死亡之組」道奇艾德曼有意參戰

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組出爐，中華隊與地主日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。韓媒《nocutnews》以「WBC死亡之組？」為題撰文報導，認為南韓將面臨艱難的賽程。 這是自2009年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。