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中職／高宇杰關鍵超前安沒多想 兄弟5連勝平本季最長

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊高宇杰。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊高宇杰。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今晚靠著高宇杰的關鍵2分打點安打，以4：1擊敗味全龍隊，拿下5連勝追平龍隊的本季最長連勝紀錄，與排名第一的龍隊也已無勝差，不過勝率略低排在第二。

兄弟在3局下由岳東華敲安後，宋晟睿的二壘安打先馳得點，不過6局上龍隊郭天信的本季首轟將比數扳平，從勝騎士手中敲出一發陽春砲。

7局下1出局後郭郁政接替先發的龍聖登板，結果雖然再抓到1出局，卻又連投2次四壞，第9棒的高宇杰把握機會，敲出右外野的平飛二壘安打，一棒敲回2分超前，張志豪再敲出適時安打送回高宇杰，單局攻下3分。

兄弟先發投手勝騎士投6局被敲4支安打，僅因全壘打丟掉1分，不過退場時雙方平手無關勝敗，反而是新秀陳冠穎中繼1局遇到逆轉，反而拿下勝投，一軍生涯4場中繼出賽已經2勝入袋。

敲出關鍵安打的高宇杰賽後表示，那個打席當下沒有多想，就是專注自己可以攻擊的好球帶，積極攻擊，至於教練給予自己全勤的目標，也需要保持身體健康，自己會好好照顧身體。

中信兄弟隊先發投手勝騎士。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手勝騎士。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供

勝騎士 高宇杰

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