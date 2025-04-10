中職／富邦連敗「勝利女神」周末卻轉韓職應援 李珠珢回應了

今年加盟中華職棒富邦悍將的韓籍啦啦隊李珠珢，今天稍早宣布加入韓職LG雙子啦啦隊，且隨即球隊公布本周末她將登場應援，剛好這周末新莊也有悍將主場賽事，有球迷擔心她雙棲下，台灣應援場次因此減少，同時先前李珠珢兩場富邦主場應援，球隊都取得勝利，被球迷封為球隊的「勝利女神」，這也是球隊目前開季以來的兩勝，球迷迫切希望有她的加持；然而對於兼顧韓國，李珠珢發IG限動回應，「謝謝大家對於我想同時兼顧台灣與韓國工作的理解與包容。」

富邦育樂表示與李珠珢簽訂之合約為台灣全經紀約，在簽約前雙方均同意在不影響台灣活動前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展之空間，富邦也給予尊重及支持，也期待她有好表現回饋廣大的粉絲。

對此李珠珢發文回應，「謝謝球迷們給我的愛與支持，也謝謝大家對於我想同時兼顧台灣與韓國工作的理解與包容。想要特別強調的是，兩邊的工作及應援場次都已經有妥善規劃與安排，並不會減少或影響原本的安排。希望4月25日至27日悍將主場再次和大家見面。」