中職／富邦悍將吞5連敗！林哲瑄打擊表現不佳 遭下放二軍調整

熱身賽一條龍、季賽又是一條蟲！富邦悍將於昨天敗給樂天桃猿吞下5連敗，戰績2勝6敗排名墊底，被網友猛烈砲轟，今天進行陣容調整宣布林哲瑄下二軍。這也是繼范國宸下二軍之後，另一位被下放的主力球員。

林哲瑄開季出賽8場，打擊率0.167，僅2支安打，2分打點。有網友就調侃，如果林哲瑄見到林威助，「兩人見面第一句話，應該要說什麼？」

同時球隊今天註冊改名的張洺瑀(原名張冠廷)，明天可望上一軍。